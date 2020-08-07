Досрочное голосование. Собрали мнения бобруйчан

– Сначала Светлана Тихановская привлекла своей простотой, а сегодня она превратилась в куклу, которая говорит по указке. Такое впечатление, что она просто марионетка и после выборов три женщины просто поубивают друг друга.

– Почему она своих детей вывезла из страны, как и Цепкало, а что будет с нашими детьми? Уже мой сын рассказывал про какие-то чаты, где призывают выйти на площадь и учат чего «му», я так толком и не поняла. Только после того, как мы вечер с сыном говорили, я плакала, он дал мне обещание, что не выйдет на площадь. Зачем они призывают нарушить Закон? Ведь это понятно, что спровоцировать – это одно мгновение, а там уже хаос. Им то штрафы не платить.

– Мы голосуем досрочно, потому что не хотим даже находиться в городе, где какая-то группа людей начнет делать абышто, не хотим оказаться случайными свидетелями, не хотим. Мы отдали свои голоса и уедем из города от греха подальше.