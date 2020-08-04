Досрочное голосование на выборах Президента стартует в Беларуси

Досрочное голосование на выборах Президента пройдет в Беларуси с 4 по 8 августа включительно. Заблаговременно могут проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения выборов 9 августа.

Избирательные участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно.

При себе избирателю нужно иметь паспорт.

Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету. Если избиратель потерял паспорт или его украли, то на участок ему нужно взять с собой справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина.

Досрочное голосование не проводится на участках, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. В Беларуси их 231. Всего образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны.

В списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина.