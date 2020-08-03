Досрочное голосование на выборах Президента Республики Беларусь пройдет с 4 по 8 августа включительно

Отдать свой голос в поддержку того или иного кандидата смогут все, кто по тем или иным причинам не будет иметь возможности прийти на избирательные участки 9 августа. Официального подтверждения причин невозможности избирателя прийти в помещение для голосования в день выборов не требуется.

Порядок организации досрочного голосования:

проводится с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 в присутствии не менее двух членов участковой комиссии;

при получении бюллетеня избиратель собственноручно расписывается в списке граждан, имеющих право участвовать в выборах, и указывает дату досрочного голосования;

избиратель в условиях, исключающих контроль за его волеизъявлением, заполняет в помещении участковой комиссии бюллетень и опускает его в опечатанный ящик для голосования.

Досрочное голосование не проводится на участках:

образованных в санаториях,

профилакториях,

домах отдыха,

больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

На выборах Президента Республики Беларусь в Могилевской области будет работать 731 участок для голосования, в том числе 34, образованных в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. Особенность их работы будет заключаться в том, что списки избирателей там вывесят за два дня до даты выборов.