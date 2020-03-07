«Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Днем женщин!» Поздравление председателя городского исполнительного комитета Александра Студнева

Этот день наполняет мир возвышенными ощущениями приближающейся весны и позволяет нам еще раз выразить самые искренние признания в любви и уважении нашим дорогим мамам, женам, сестрам и дочерям.

В женщине заложена великая созидательная сила, которая окружает всех, кто находиться рядом. Вы умеете быть твердыми, решительными и целеустремленными, но при этом остаетесь обаятельными и чуткими, несете в мир любовь, красоту и особое очарование. Ваша материнская забота, внимание и чуткость всю жизнь сопровождают детей. Поддержка и понимание вдохновляют мужчин на волевые решения и поступки, плодотворную работу.

Представительницы прекрасной половины человечества трудятся во всех сферах жизни города Бобруйска. Профессионализм, ответственность и исполнительность позволяют вам достигать больших высот на производстве и в социальной сфере, в управлении и в бизнесе.

Дорогие наши женщины!

Спасибо за вашу житейскую мудрость и трудолюбие, высокий профессионализм и замечательные человеческие качества.

Хорошего настроения, вдохновения, радости общения, благополучия вам, вашим родным и близким. Здоровья, мира, согласия и любви!

Председатель городского исполнительного комитета А.В.Студнев.