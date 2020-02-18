Дополнительный показ спектакля «Моня» покажет в Бобруйске театр «Ланжеронъ» из Харькова

Как ранее сообщалось, театр «Ланжеронъ» из Харькова в театре драмы и комедии им. В. Дунина-Мартинкевича Бобруйска покажет два спектакля. 27 февраля состоится спектакль-этюд по пьесе Николая Коляды «Нежность». 28 и 29 февраля зрителям покажут трагикомедию «Моня» по книге Эфраима Севелы. Начало спектаклей в 18.00.

29 февраля состоится дополнительный показ спектакля «Моня», отметили в учреждении культуры. Начало в 19:30.

Роль Мони исполнит заслуженный артист Украины Виталий Бондарев. Режиссер — Галина Панибратец.