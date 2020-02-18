Дополнительный показ спектакля «Моня» покажет в Бобруйске театр «Ланжеронъ» из Харькова
33 0
Как ранее сообщалось, театр «Ланжеронъ» из Харькова в театре драмы и комедии им. В. Дунина-Мартинкевича Бобруйска покажет два спектакля. 27 февраля состоится спектакль-этюд по пьесе Николая Коляды «Нежность». 28 и 29 февраля зрителям покажут трагикомедию «Моня» по книге Эфраима Севелы. Начало спектаклей в 18.00.
29 февраля состоится дополнительный показ спектакля «Моня», отметили в учреждении культуры. Начало в 19:30.
Роль Мони исполнит заслуженный артист Украины Виталий Бондарев. Режиссер — Галина Панибратец.
также
-
Дополнительный показ спектакля «Моня» покажет в Бобруйске театр «Ланжеронъ» из Харькова
-
В Бобруйск приедет балет «Спящая красавица»
-
Ледовый дворец приглашает на ночное катание 14 февраля. Воспользуйтесь возможностью сделать предложение своей половинке прямо на льду
-
Во Дворце искусств проходит персональная выставка Елены Поляковой «Затейливые узелки»
-
Бобруйчан приглашают принять участие во II Республиканском деловом форуме «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика»