Дополнительные рейсы общественного транспорта от ж/д вокзала Могилева организуют для возвратившихся с праздничных мероприятий «Купалье»
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Дополнительные рейсы автобусов и троллейбусов от д вокзала Могилева организуют 12 июля для возвратившихся с праздничных мероприятий республиканского фестиваля «Купалье» («Александрия собирает друзей»). Об этом сообщили в Могилевском горисполкоме.
На время прибытия 01 часов 06 минут будут следовать следующие рейсы:
– автобусы: №28 – в сторону микрорайона Казимировка (1 ед.), №8 – в сторону СШ №13 (1 ед.), №24 – в сторону микрорайона Соломинка (1 ед.), №45 – в сторону ул. Фатина (1 ед.);
– троллейбусы: №2 – в сторону к.д.п. «Зеленый луг» (1 ед.), №4 – в сторону к.д.п. «Любуж» (1 ед.);
на время прибытия 01 час 52 минуты:
– автобусы: №28 – в сторону микрорайона Казимировка (1ед.), №8 – в сторону СШ №13 (1 ед.), №24 – в сторону микрорайона Соломинка (1 ед.), №45 – в сторону ул. Фатина (1 ед.);
– троллейбусы: №2 – в сторону к.д.п. «Зеленый луг» (1 ед.), №4 – в сторону к.д.п. «Любуж» (1 ед.);
на время прибытия 04 часа 11 минут:
– автобусы: №28 – в сторону микрорайона Казимировка (1 ед.), №8 – в сторону СШ №13 (1 ед.), №24 – в сторону микрорайона Соломинка (1 ед.), №45 – в сторону ул. Фатина (1 ед);
– троллейбусы: №2 – в сторону к.д.п. «Зеленый луг» (1 ед.), №4 – в сторону к.д.п. «Любуж» (1 ед.).
С момента прибытия поездов отправление автобусов и троллейбусов будет осуществляться в течение 10-15 минут.