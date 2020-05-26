Домой – с честью! Ефрейтор Кривулец о службе в 83-м отдельном инженерно-аэродромном полку

Ефрейтор Анатолий Кривулец служил в должности компрессорщика инженерно-аэродромной роты. За время службы зарекомендовал себя как крайне ответственного и исполнительного военнослужащего. . Командованием части неоднократно поощрен объявлением благодарности, а так же сообщением родителям и по месту работы об успешной службе, фотографией на фоне боевого знамени части.

У ефрейтора Кривульца на «гражданке», армейская служба ассоциировалась с военными кинофильмами, где главные герои стреляли из оружия, занимались рукопашным боем и физической подготовкой. Однако уже в воинской части он понял, что существует не только красивая кинематографическая картинка, а еще и сторона обеспечения различных родов войск. 83 отдельный инженерно-аэродромный полк занимается обеспечением и подготовкой военных аэродромов на всей территории Республики Беларусь

– Работа по подготовке взлетно-посадочных полос – очень интересная, – отметил в разговоре Анатолий. – Не зря на многих баннерах у нас в воинской части написано что «Путь в небо начинается с аэродрома». Очень хорошо, что у нас в батальоне подобрались ребята которые всегда придут

на помощь в трудную минуту, поделятся с тобой самым последним, обязательно на день рождения купят торт и поздравят. Я уверен, что после того как мы уволимся в запас, связь между собой мы не потеряем и продолжим тесную дружбу и дальше.

83 отдельный инженерно-аэродромный полк является одним из тех немногих частей, где хотели бы проходить службу многие военнослужащие. Причиной тому – здоровая доброжелательная атмосфера, грамотный и справедливый командир, полное отсутствие нарушения уставных правил взаимоотношений, хорошие условия для солдатского быта. И это не слова похвалы, а мнение тех, кто по долгу службы находится здесь. Сегодня личный состав батальона насчитывает более 300 человек, включая гражданских специалистов. Здесь проходят службу военнослужащие из всех областей Республики Беларусь.

Заместитель командира 2-го инженерно-аэродромного батальона

по идеологической работе 83 отдельного инженерно-аэродромного полка

капитан А.В.Блудов