Domino’s Pizza и кафе-бар «ТиКава» безвозмездно помогают бобруйским медикам

Domino’s Pizza в рамках собственной акции благодарит медицинский персонал за неоценимый труд. С 9 апреля сотрудники франшизы в Бобруйске доставляют пиццы в учреждения здравоохранения города.

Как рассказала заместитель директора Domino’s Pizza Надежда Гребнева, пиццы уже доставили в инфекционное отделение Бобруйской центральной больницы. Сегодня горячий обед привезли сотрудникам детской поликлиники №4. Все пиццы большие, на пышном тесте, вкусные и сытные.

Заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники №4 Ирина Богдан подчеркнула, что получить такое внимание было очень приятно и неожиданно.

– Спасибо большое за оказанную поддержку, обязательно все передам нашим докторам, – отметила заведующий отделением.

Кафе-бар «ТиКава» тоже не осталось в стороне и поддержало медицинских работников города. В инфекционном отделении Бобруйской центральной больницы они установили кофемашину и привезли три килограмма кофе, чтобы персонал мог в любое время приготовить вкусный напиток. В дальнейшем «ТиКава» будет привозить кофе по мере необходимости.