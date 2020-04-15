Доллар и российский рубль на торгах 15 апреля подешевели, евро подорожал
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Доллар и российский рубль на торгах 15 апреля подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0029 до Br2,4506 за $1 (на торгах 14 апреля - Br2,4535 за $1).
Курс евро вырос на Br0,0008 до Br2,6832 за 1 евро (14 апреля - Br2,6824 за 1 евро).
Российский рубль стал дешевле на Br0,0238 и стоит Br3,3209 за 100 российских рублей (14 апреля - Br3,3447 за 100 российских рублей).
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