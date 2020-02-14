Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал

Доллар и евро на торгах 14 февраля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0015 до Br2,1986 за $1 (на торгах 13 февраля - Br2,2001 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0101 и стоит Br2,383 за 1 евро (13 февраля - Br2,3931 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0047 и составляет Br3,4651 за 100 российских рублей (13 февраля - Br3,4604).