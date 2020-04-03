Доллар и евро подешевели на торгах 3 апреля, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0047 до Br2,5846 за $1 (на торгах 2 апреля - Br2,5893 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0377 до Br2,7943 за 1 евро (2 апреля - Br2,832 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0368 и стоит Br3,3569 за 100 российских рублей (2 апреля - Br3,3201 за 100 российских рублей).

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