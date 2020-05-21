Доллар и евро на торгах 21 мая подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подешевел на Br0,0231 до Br2,3856 за $1 (20 мая - Br2,4087 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0209 до Br2,6156 за 1 евро (20 мая - Br2,6365 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0326 до Br3,3645 за 100 российских рублей (20 мая - Br3,3319 за 100 российских рублей).

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