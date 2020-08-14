Доллар и евро на торгах 14 августа подешевели, российский рубль подорожал
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Доллар и евро на торгах 14 августа подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0045 до Br2,4564 за $1.
Курс евро снизился на Br0,0101 и составил Br2,9004 за 1 евро.
Российский рубль стал дороже на Br0,0099 и составляет Br3,3585 за 100 российских рублей.
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