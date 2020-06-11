0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Экономика

Доллар и евро на торгах 11 июня подорожали, российский рубль подешевел

31 0

Доллар и евро на торгах 11 июня подорожали, российский рубль подешевел

Доллар и евро на торгах 11 июня подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0028 до Br2,3748 за $1.

Курс евро вырос на Br0,0065 до Br2,7006 за 1 евро.

Российский рубль подешевел на Br0,0147 до Br3,4386 за 100 российских рублей.

belta.by

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости