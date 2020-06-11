Доллар и евро на торгах 11 июня подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0028 до Br2,3748 за $1.

Курс евро вырос на Br0,0065 до Br2,7006 за 1 евро.

Российский рубль подешевел на Br0,0147 до Br3,4386 за 100 российских рублей.

belta.by