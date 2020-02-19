«Дочечка, все хорошо, ничего не загорится». О чем думают и что говорят жильцы проблемных домов

В очередной рейд по таким «интересным» местам в рамках акции «Безопасность в каждый дом» мы отправились вместе с инспектором сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС Евгением Товстиком, работником ПУ «Бобруйскгаз» Леонидом Литвинко и представителями смотровой комиссии №11 Анастасией Нарубацкой и Романом Зайцевым.

Игра на контрастах

Пока мы направлялись в составе рейдовой группы к дому №23 на улице Мозырьской, Анастасия Нарубацкая рассказала, что под контролем смотровой комиссии находится 19 улиц с 1019 домовладениями. Главная цель их посещений – оказание помощи тем, кто в силу преклонного возраста или физического состояния нуждается в обеспечении безопасных условий проживания. Это одинокие пенсионеры, пожилые люди, инвалиды. Конечно, особое внимание уделяется семьям с детьми. Нужен постоянный контроль и за теми, кто может, но не хочет выполнять предписания смотровой комиссии, за теми, кто давно и тесно «дружит» с алкоголем.

На Мозырьской нас встретил просторный, чистый и уютный дом, в котором проживает многодетная семья Подольских. Для смотровой комиссии, сотрудников МЧС и других органов прийти в гости в такой дом – счастье. Здесь нет нарушений, соблюдены все нормы пожарной безопасности. И, что не часто встретишь в частных домах и квартирах в том числе, автономные пожарные извещатели установлены в каждой жилой комнате.

Евгений Товстик заметил, что, к сожалению, не все граждане такие ответственные, а ведь установка этого недорогого прибора обязательно спасет вам жизнь в случае беды. Например, в конце прошлого года в доме на улице Березина ночью случился пожар. Жильцы проснулись и выбрались самостоятельно из задымленного помещения именно благодаря сработавшему извещателю. Семья даже пыталась потушить пожар самостоятельно, но сделать это удалось только быстро прибывшим спасателям.

Однако выявить нарушения не всегда просто: жильцы не пускают никого на порог. Уже не первый раз пыталась пообщаться смотровая комиссия с постояльцами дома на улице Мозырьской, 4. Но в этот солнечный и по-весеннему теплый день нам повезло. Не успели постучать в металлопрофильную дверь, как хозяин сам вышел на улицу. Правда, пустить рейдовую группу в дом наотрез отказался, а вот на вопросы отвечал с охотой.

– Печь топите? – интересуется Анастасия Нарубацкая.

– Топлю, сижу и смотрю на нее, никуда не ухожу, – заверяет Александр Николаевич. – Не курю. Можете быть спокойны: у меня все замечательно.

Как оказалось, дом разделен на две части, в одной половине живет Александр, в другой – его сын, которого на месте не оказалось: «В отпуске, но уехал по делам». Пока бобруйчанин всех убеж­дал, Евгений Товстик заметил, что дела обстоят не так хорошо, как может показаться. Дымоход мужчине нужно заменить, ведь по правилам должно быть утолщение из кирпича, а не только труба, сразу выходящая из крыши. Возможно, есть и другие нарушения, на которые специалисты могли бы обратить внимание и дать нужные рекомендации по их ликвидации, однако Александр так и не разрешил обследовать дом.