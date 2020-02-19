«Дочечка, все хорошо, ничего не загорится». О чем думают и что говорят жильцы проблемных домов
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МЧС – это не только о спасении жизней на пожаре, когда бойцы на руках выносят из огня перепуганных женщин и заплаканных детей. Это еще и о предотвращении самих пожаров. Именно поэтому инспекторы ведомства регулярно проверяют, соблюдают ли правила безопасности жильцы квартир и частных домов. Некоторые из них приходится посещать не раз, настолько там запущенная ситуация.
В очередной рейд по таким «интересным» местам в рамках акции «Безопасность в каждый дом» мы отправились вместе с инспектором сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС Евгением Товстиком, работником ПУ «Бобруйскгаз» Леонидом Литвинко и представителями смотровой комиссии №11 Анастасией Нарубацкой и Романом Зайцевым.
Игра на контрастах
Пока мы направлялись в составе рейдовой группы к дому №23 на улице Мозырьской, Анастасия Нарубацкая рассказала, что под контролем смотровой комиссии находится 19 улиц с 1019 домовладениями. Главная цель их посещений – оказание помощи тем, кто в силу преклонного возраста или физического состояния нуждается в обеспечении безопасных условий проживания. Это одинокие пенсионеры, пожилые люди, инвалиды. Конечно, особое внимание уделяется семьям с детьми. Нужен постоянный контроль и за теми, кто может, но не хочет выполнять предписания смотровой комиссии, за теми, кто давно и тесно «дружит» с алкоголем.
На Мозырьской нас встретил просторный, чистый и уютный дом, в котором проживает многодетная семья Подольских. Для смотровой комиссии, сотрудников МЧС и других органов прийти в гости в такой дом – счастье. Здесь нет нарушений, соблюдены все нормы пожарной безопасности. И, что не часто встретишь в частных домах и квартирах в том числе, автономные пожарные извещатели установлены в каждой жилой комнате.
Евгений Товстик заметил, что, к сожалению, не все граждане такие ответственные, а ведь установка этого недорогого прибора обязательно спасет вам жизнь в случае беды. Например, в конце прошлого года в доме на улице Березина ночью случился пожар. Жильцы проснулись и выбрались самостоятельно из задымленного помещения именно благодаря сработавшему извещателю. Семья даже пыталась потушить пожар самостоятельно, но сделать это удалось только быстро прибывшим спасателям.
Однако выявить нарушения не всегда просто: жильцы не пускают никого на порог. Уже не первый раз пыталась пообщаться смотровая комиссия с постояльцами дома на улице Мозырьской, 4. Но в этот солнечный и по-весеннему теплый день нам повезло. Не успели постучать в металлопрофильную дверь, как хозяин сам вышел на улицу. Правда, пустить рейдовую группу в дом наотрез отказался, а вот на вопросы отвечал с охотой.
– Печь топите? – интересуется Анастасия Нарубацкая.
– Топлю, сижу и смотрю на нее, никуда не ухожу, – заверяет Александр Николаевич. – Не курю. Можете быть спокойны: у меня все замечательно.
Как оказалось, дом разделен на две части, в одной половине живет Александр, в другой – его сын, которого на месте не оказалось: «В отпуске, но уехал по делам». Пока бобруйчанин всех убеждал, Евгений Товстик заметил, что дела обстоят не так хорошо, как может показаться. Дымоход мужчине нужно заменить, ведь по правилам должно быть утолщение из кирпича, а не только труба, сразу выходящая из крыши. Возможно, есть и другие нарушения, на которые специалисты могли бы обратить внимание и дать нужные рекомендации по их ликвидации, однако Александр так и не разрешил обследовать дом.
В сор и хлам
Высокая растительность перед покосившимся забором, захламленный двор и по меньшей мере четыре злые собаки встретили нас на улице Бумажкова, 32. По словам соседей, здесь проживают злоупотребляющие алкоголем граждане. Анастасия Нарубацкая вновь говорит о том, что познакомиться с жильцами им так и не удалось, хотя они находятся дома. Лишь раз женщина вышла на улицу, но как только поняла, кто пришел, сразу же ушла и больше не появлялась. Вопросов, конечно, к домовладельцам накопилось немало, однако в данном случае рейдовая группа смогла оставить только памятки.
А вот на Бумажкова, 84, хозяйка дома Валентина Евсеенко встретила нас беззубой улыбкой, радушно пригласила пройти в гости и даже разрешила расположиться на замыленном диване. С улицы даже не скажешь, что у жильцов могут быть нарушения пожарной безопасности. Стеклопакеты удерживают маломальское тепло, а забор с вырезанным фигурным профилем надежно защищает хозяев от незваных гостей.
Валентина рассказала, что уже давно на пенсии, зимой ничем не занимается, а в дачный сезон все внимание уделяет огороду. Курит бобруйчанка исключительно в кресле около дома, а вот муж такого правила не придерживается и «смалит» где придется – окурки даже не долетают до печи.
И если по печному отоплению и наличию в доме автономных пожарных извещателей у Евгения Товстика возникло немало вопросов, то вот по газовому оборудованию Леонид Литвинко дал заключение: «Все хорошо». Газовая плита у Евсеенко новая – 2016 года, номер на баллоне в порядке, установлена пломба.
– Дочечка, все хорошо, ничего не загорится, – обращается Валентина к Анастасии Нарубацкой. – Беда только, скоро дочка явится…
Несмотря на то что с такими проверками в неблагополучные дома участники рейда приходят часто, зачастую людям безразлична собственная жизнь. Сложно помочь тем, кто сам этого не хочет. Вместе с тем профилактические работы будут продолжаться. С 20 февраля в Беларуси стартует акция «Единый день безопасности».