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Общество

«Дочечка, все хорошо, ничего не загорится». О чем думают и что говорят жильцы проблемных домов

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«Дочечка, все хорошо, ничего не загорится». О чем думают и что говорят жильцы проблемных домов

МЧС – это не только о спасении жизней на пожаре, когда бойцы на руках выносят из огня перепуганных женщин и заплаканных детей. Это еще и о предотвращении самих пожаров. Именно поэтому инспекторы ведомства регулярно проверяют, соблюдают ли правила безопасности жильцы квартир и частных домов. Некоторые из них приходится посещать не раз, настолько там запущенная ситуация.

В очередной рейд по таким «интересным» местам в рамках акции «Безопасность в каждый дом» мы отправились вместе с инспектором сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС Евгением Товстиком, работником ПУ «Бобруйскгаз» Леонидом Литвинко и представителями смотровой комиссии №11 Анастасией Нарубацкой и Романом Зайцевым.

Игра на контрастах

Пока мы направлялись в составе рейдовой группы к дому №23 на улице Мозырьской, Анастасия Нарубацкая рассказала, что под контролем смотровой комиссии находится 19 улиц с 1019 домовладениями. Главная цель их посещений – оказание помощи тем, кто в силу преклонного возраста или физического состояния нуждается в обеспечении безопасных условий проживания. Это одинокие пенсионеры, пожилые люди, инвалиды. Конечно, особое внимание уделяется семьям с детьми. Нужен постоянный контроль и за теми, кто может, но не хочет выполнять предписания смотровой комиссии, за теми, кто давно и тесно «дружит» с алкоголем.

На Мозырьской нас встретил просторный, чистый и уютный дом, в котором проживает многодетная семья Подольских. Для смотровой комиссии, сотрудников МЧС и других органов прийти в гости в такой дом – счастье. Здесь нет нарушений, соблюдены все нормы пожарной безопасности. И, что не часто встретишь в частных домах и квартирах в том числе, автономные пожарные извещатели установлены в каждой жилой комнате.
Евгений Товстик заметил, что, к сожалению, не все граждане такие ответственные, а ведь установка этого недорогого прибора обязательно спасет вам жизнь в случае беды. Например, в конце прошлого года в доме на улице Березина ночью случился пожар. Жильцы проснулись и выбрались самостоятельно из задымленного помещения именно благодаря сработавшему извещателю. Семья даже пыталась потушить пожар самостоятельно, но сделать это удалось только быстро прибывшим спасателям.

Однако выявить нарушения не всегда просто: жильцы не пускают никого на порог. Уже не первый раз пыталась пообщаться смотровая комиссия с постояльцами дома на улице Мозырьской, 4. Но в этот солнечный и по-весеннему теплый день нам повезло. Не успели постучать в металлопрофильную дверь, как хозяин сам вышел на улицу. Правда, пустить рейдовую группу в дом наотрез отказался, а вот на вопросы отвечал с охотой.
– Печь топите? – интересуется Анастасия Нарубацкая.

– Топлю, сижу и смотрю на нее, никуда не ухожу, – заверяет Александр Николаевич. – Не курю. Можете быть спокойны: у меня все замечательно.

Как оказалось, дом разделен на две части, в одной половине живет Александр, в другой – его сын, которого на месте не оказалось: «В отпуске, но уехал по делам». Пока бобруйчанин всех убеж­дал, Евгений Товстик заметил, что дела обстоят не так хорошо, как может показаться. Дымоход мужчине нужно заменить, ведь по правилам должно быть утолщение из кирпича, а не только труба, сразу выходящая из крыши. Возможно, есть и другие нарушения, на которые специалисты могли бы обратить внимание и дать нужные рекомендации по их ликвидации, однако Александр так и не разрешил обследовать дом.

В сор и хлам

Высокая растительность перед покосившимся забором, захламленный двор и по меньшей мере четыре злые собаки встретили нас на улице Бумажкова, 32. По словам соседей, здесь проживают злоупотребляющие алкоголем граждане. Анастасия Нарубацкая вновь говорит о том, что познакомиться с жильцами им так и не удалось, хотя они находятся дома. Лишь раз женщина вышла на улицу, но как только поняла, кто пришел, сразу же ушла и больше не появлялась. Вопросов, конечно, к домовладельцам накопилось немало, однако в данном случае рейдовая группа смогла оставить только памятки.

А вот на Бумажкова, 84, хозяйка дома Валентина Евсеенко встретила нас беззубой улыбкой, радушно пригласила пройти в гости и даже разрешила расположиться на замыленном диване. С улицы даже не скажешь, что у жильцов могут быть нарушения пожарной безо­пасности. Стеклопакеты удерживают маломальское тепло, а забор с вырезанным фигурным профилем надежно защищает хозяев от незваных гостей.

Валентина рассказала, что уже давно на пенсии, зимой ничем не занимается, а в дачный сезон все внимание уделяет огороду. Курит бобруйчанка исключительно в кресле около дома, а вот муж такого правила не придерживается и «смалит» где придется – окурки даже не долетают до печи.

И если по печному отоплению и наличию в доме автономных пожарных извещателей у Евгения Товстика возникло немало вопросов, то вот по газовому оборудованию Леонид Литвинко дал заключение: «Все хорошо». Газовая плита у Евсеенко новая – 2016 года, номер на баллоне в порядке, установлена пломба.

– Дочечка, все хорошо, ничего не загорится, – обращается Валентина к Анастасии Нарубацкой. – Беда только, скоро дочка явится…

Несмотря на то что с такими проверками в неблагополучные дома участники рейда приходят часто, зачастую людям безразлична собственная жизнь. Сложно помочь тем, кто сам этого не хочет. Вместе с тем профилактические работы будут продолжаться. С 20 февраля в Беларуси стартует акция «Единый день безопасности».

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