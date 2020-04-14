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COVID-19

«Добрый телефон» доверия для пожилых людей во время коронавируса запустил белорусский Красный Крест

mogilevnews.by 102 0

«Добрый телефон» доверия для пожилых людей во время коронавируса запустил белорусский Красный Крест

Белорусское Общество Красного Креста при поддержке платформы ИМЕНА запустило телефонную линию 201, на которую могут позвонить пожилые люди. Волонтеры Красного Креста будут оказывать психосоциальную поддержку для людей, находящихся в самоизоляции, а при необходимости предоставят информацию по волнующему вопросу и перенаправят в компетентные органы. Волонтеры могут рассказать о способах защиты собственного здоровья от COVID-19  и просто поговорить с людьми о том, что их беспокоит.

- Во время эпидемии коронавируса в особой зоне риска — пожилые люди.  Им важно сейчас оставаться и вообще ни с кем не контактировать, чтобы не заразиться вирусом. Но обычно бабушки и дедушки много общаются, часто ходят в магазины, поликлиники, навещают родных и друзей, ездят в общественном транспорте. Им трудно представить, как это — сидеть дома без общения, - говорят в БОКК. -  По единому короткому номеру 201 пожилые люди могут позвонить с мобильного телефона и поговорить с волонтерами, которых отобрал и обучил психолог Белорусского Красного Креста. Они будут посменно «сидеть на линии» и готовы разговаривать, о чем угодно: о погоде, успехах внуков, любимой собачке или о том, как защитить себя от коронавируса.

С 6 апреля,  благодаря сотрудничеству с «Белтелеком», появился еще один номер – 122. На него можно дозвониться со стационарного телефона.

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