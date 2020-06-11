До свидания, школа! Выпускникам Бобруйска вручили аттестаты и медали (будет дополнено)

Торжественный и трогательный день. Платья и костюмы, прически и улыбки. Сегодня выпускники прощаются со школой. Праздник в этом году в особом формате – с учетом рекомендаций медиков, но не менее важный и насыщенный.

Выпускники средней школы №27 с трепетом и волнением ожидали этого дня. И хоть все получилось не совсем так, как планировалось, ребята не расстраиваются.

Поздравить вчерашних школьников с таким знаменательным днем в их жизни пришел председатель горисполкома Александр Студнев.

Александр Викторович поздравил выпускников, их родителей, а также учителей с таким важным днем и пожелал вчерашним школьникам успехов во всех начинаниях.

Градоначальник подчеркнул, что 27 школа - это бренд города.

В этом году Александр Викторович вручил выпускникам 6 золотых и 1 серебряную медали.

Те, кому сегодня вручили аттестаты, благодарны учителям за знания и жизненную мудрость, которые очень понадобятся независимо от избранной профессии. Впереди у выпускников – централизованное тестирование. Оно в этом году начнется 25 июня.

Фото Александра Анташкевича.