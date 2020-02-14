До +6°С ожидается в Беларуси 15 февраля
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До 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 15 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет переменная облачность. Ночью и утром по южной половине страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), местами возможно налипание мокрого снега. Днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможны туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов. Днем будет плюс 1- 6 градусов.
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