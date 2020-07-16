0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

До +28 °С ожидается в Беларуси 17 июля

10 0

До +28 °С ожидается в Беларуси 17 июля

До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 17 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью местами по Брестской и Гродненской областям, днем в отдельных районах Гомельской области пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, днем - 22-28 градусов.

belta.by

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости