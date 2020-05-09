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До +26°С днем в понедельник и заморозки до -4°С в ночь на среду ожидаются в первой половине следующей недели

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До +26°С днем в понедельник и заморозки до -4°С в ночь на среду ожидаются в первой половине следующей недели

По предварительному  прогнозу Могилевоблгидромета в первой половине следующей недели дневная температура воздуха будет снижаться. В среду ночью на почве и местами в воздухе возможны заморозки до 0_-4°С.

11 мая (понедельник): ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 5-10, днем порывы до 14 м/с.
Ночью +5_+10°С, днем +21_+26°С.

12 мая (вторник): на большей части территории кратковременные дожди.
Ночью +5_+10°С, днем +12_+17°С.

13 мая (среда): местами кратковременные дожди.
Ночью +1_+6°С, на почве и местами в воздухе заморозки до -4°С. Днем +9_+14°С.

mogilevnews.by

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