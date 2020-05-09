До +26°С днем в понедельник и заморозки до -4°С в ночь на среду ожидаются в первой половине следующей недели
91 0
По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета в первой половине следующей недели дневная температура воздуха будет снижаться. В среду ночью на почве и местами в воздухе возможны заморозки до 0_-4°С.
11 мая (понедельник): ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 5-10, днем порывы до 14 м/с.
Ночью +5_+10°С, днем +21_+26°С.
12 мая (вторник): на большей части территории кратковременные дожди.
Ночью +5_+10°С, днем +12_+17°С.
13 мая (среда): местами кратковременные дожди.
Ночью +1_+6°С, на почве и местами в воздухе заморозки до -4°С. Днем +9_+14°С.
также
-
Завет ветерана Андрея Семеновича Моисеева (видео)
-
До +26°С днем в понедельник и заморозки до -4°С в ночь на среду ожидаются в первой половине следующей недели
-
В Беларуси празднуют День Победы
-
Лукашенко: белорусы должны сохранить в веках бесценное наследие — Великую Победу
-
Май будет горячим: сразу три весенние акции в столичном комплексе «Минск Мир»!