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До +23°С ожидается по юго-западу Беларуси 7 апреля

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До +23°С ожидается по юго-западу Беларуси 7 апреля

До 23 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 7 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник прогнозируется небольшая облачность и без осадков. Ветер южный, юго-западный, ночью слабый, днем - 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, местами в южных районах - до минус 5. Днем будет 15-21 градус тепла, по юго-западу страны - до плюс 23.

belta.by

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