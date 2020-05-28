До +21°С и местами небольшие дожди ожидаются в первой половине недели в Могилевской области

Лето начнется с теплой погоды в Могилевской области. В отдельных районах - кратковременные дожди.

1 июня (понедельник): преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах кратковременные дожди.

Ночью +7_+12°С, днем +15_+20°С.

2 июня (вторник): ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди.

Ночью +5_+10°С, днем +15_+20°С.

3 июня (среда): местами кратковременные дожди.

Ночью +5_+10°С, днем +16_+21°С.

Облачно с прояснениями ожидается в пятницу, 29 мая. Временами пройдут дожди, в отдельных районах грозы и сильные дожди. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью по области +8_+13°С, в Могилеве +11_+13°С.

Днем +16_+21°С, местами до +23°С и +18_+20°С соответственно.

В выходные дни Могилевоблгидромет предупреждает о сильном шквалистом ветре, порывы могут достигать 20 м/с. Местами по области пройдут сильные дожди.

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