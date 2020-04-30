До +18°С ожидается в Беларуси в выходные

До 18 градусов тепла ожидается в Беларуси 1 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в южных районах местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, в отдельных районах по югу будет 4-6 градусов выше нуля. Днем ожидается плюс 12-18 градусов.

30 апреля (четверг): облачно с прояснениями, временами дожди. Вероятность осадков в Могилеве 80-90%. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью по области +1_+6°С, в Могилеве +3_+5°С. Днем +7_+12°С и +7_+9°С соответственно.

1 мая (пятница): облачно с прояснениями. Ночью и утром местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 4-9 м/с.

Ночью -2_+3°С, местами до +6°С; днем +11_+16°С.

2 мая (суббота): облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы местами возможны грозы. Ветер южной четверти 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Ночью +2_+7°С, местами до +9°С. Днем +15_+20°С, в отдельных районах области до +22°С.

3 мая (воскресенье): на большей части кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

Ночью +6_+11°С; днем +19_+24°С, местами +14_+18°С.