До +15°С ожидается в Беларуси 5 апреля
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До 15 градусов тепла ожидается в Беларуси 5 апреля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье прогнозируется переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь ночью по северо-востоку страны местами пройдет небольшой кратковременный снег. Ночью и утром по Витебской области на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, по северо-востоку с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов. Днем будет от 9 до 15 градусов тепла.
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