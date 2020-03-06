До +12°С ожидается 8 марта в Могилевской области
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Как сказал карикатурист Хаббард Франк: «Есть два способа командовать женщиной, но никто их не знает».
Погода, как женщина, несмотря ни на какие «календарные условности», командам зимы в нынешнем сезоне не подчинялась. Весну, сегодня, похоже, тоже пока игнорирует. Но уже завтра, 7 марта, ожидается повышение температуры воздуха и даже "ночной плюс".
7 марта (суббота): преобладание облачной погоды. Временами дожди. Вероятность осадков в Могилеве ночью – 5-10%, днем – 70-80%. Местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью по области +0_+5°С, в Могилеве +2_+4°С. Днем +6_+11°С и +9_+11°С соответственно; по востоку области до +14°С.
8 марта (воскресенье): преобладание облачной погоды. Временами дожди. Местами туман. Ветер западный 4-9 м/с.
Ночью +1_+6°С, днем +7_+12°С.
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