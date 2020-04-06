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COVID-19

Дмитрий Лайтер и Оксана Крупенич в прямом эфире телеканала «Бобруйск 360» ответили на вопросы горожан о ситуации с COVID-19 (запись видео)

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Дмитрий Лайтер и Оксана Крупенич в прямом эфире телеканала «Бобруйск 360» ответили на вопросы горожан о ситуации с COVID-19 (запись видео)

Главный государственный санитарный врач Бобруйска Дмитрий Лайтер и заместитель главного врача БЦБ (исполняющая обязанности главного врача) Оксана Крупенич ответили на вопросы бобруйчан.

Оксаны Крупенич: 7 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией: 1 - бобруйчан, 6 - из ближайших районов.

Дмитрий Лайтер: под медицинским наблюдением находится 379 человек, на самоизоляции 265.

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