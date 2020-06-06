Для выезда за границу тестирование на COVID-19 можно пройти платно в Минске

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проводит лабораторное тестирование на инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР) на платной основе, сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Лабораторные исследования на инфекцию COVID-19 проводятся для граждан, выезжающих за пределы Беларуси в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия этой инфекции.

Стоимость ПЦР-исследования для резидентов Беларуси составляет Br41,38, для нерезидентов - Br56,63.

Для прохождения тестирования необходимо иметь с собой копии паспорта и билетов в страну выезда.

По завершении тестирования выдается результат лабораторного исследования на русском и английском языках.