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Для тех, кто ищет работу! Вас ждут ОАО «Славянка» и ОАО «Бобруйсктрикотаж»

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Для тех, кто ищет работу! Вас ждут ОАО «Славянка» и ОАО «Бобруйсктрикотаж»

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома информирует о возможности трудоустройства на предприятиях города для пошива защитных изделий.

Вас ждут ОАО «Славянка» (тел. 707975), ОАО «Бобруйсктрикотаж»  тел.708835).

Дополнительно сообщаем, что на указанных предприятиях возможна организация обучения по пошиву защитных масок для желающих трудоустроиться.

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