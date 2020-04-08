Для радости будущих поколений. На Бобруйщине прошла «Неделя леса»

Непросто было найти в лесу около деревни Столпище делянку, где в рамках рес­публиканской добровольной акции «Неделя леса» велись посадки деревьев. Накануне здесь небольшой полосой прошел ветровал, на земле лежали вывернутые с корнями ели, и на машине сюда было не добраться. Преодолевая поваленные деревья, мы вышли на поляну, где работала группа учеников шестого-девятого классов бобруйской средней школы №25 во главе с учителем математики и руководителем школьного клуба «Зубренок» Валерией Ткачук.

– Мы постоянно сотрудничаем с лесхозом, – рассказывает Валерия Яновна. – Летом выезжаем в лагерь труда и отдыха, участвуем в неделе «Чистый лес», уже в третий раз приехали на «Неделю леса». В прошлом году работали в Брожском лесничестве, где высаживали березки. Сейчас в Бобруйском лесничестве сажаем елки и дубки. Все дети, которые работают здесь, участвуют в работе Центра туризма, краеведения и экскурсий. Сейчас с нами его представитель Александр Арсеньевич Карпушенко, который ведет кружок на базе нашей школы. Вообще для детей быть в лесу — удовольствие. Они летом ночуют в палатках в лагерях, некоторые уже участвовали в восстановлении леса.

– Мы все вместе высадили уже 654 елки, сейчас будем садить дубы. Я на «Неделе леса» не в первый раз, и мне нравится сажать деревья, – говорит ученик девятого класса Глеб Михолап.

Работу школьников контролировал лесник Бобруйского лесничества Владимир Лапухин.

– Для посадки здесь два гектара, освобожденные от пораженных короедом деревьев, – сообщил Владимир Федорович. – Технология такая: семь рядов елки и три ряда дуба. А всего под весеннюю посадку у нас отведено 60 гектаров. Саженцы дуба привезены из Брожского лесопитомника, а елки – из Осиповичского.

Акция «Неделя леса» проходила в Беларуси с 28 марта по 4 апреля и была приурочена к Году малой родины и 75-летию Великой Победы. Главной ее целью являлось привлечение внимания общественности к необходимости бережного отношения к лесному фонду. Особый акцент при этом делался на работе с подрастающим поколением. ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» обеспечивал участников акции необходимым инвентарем и посадочным материалом, показывал объекты, нуждающиеся в лесовосстановлении.

– На посадку леса выезжали работники горгаза, инспекции по охране животного и растительного мира, Департамента охраны МВД, лесотехнического колледжа, школьники, – рассказывает главный лесничий Бобруйского лесхоза Юрий Ланкович. – Работы по лесовосстановлению велись во всех наших лесничествах. Сажаем ель, березу, сосну, дуб, липу, клен, ольху. Всего в этом году нам нужно разместить новые насаждения на 531 гектаре на территории Бобруйского и Кировского районов. На это понадобится 2 миллиона 390 тысяч саженцев и сеянцев. Обеспечивает ими наш базовый лесопитомник в Брожском лесничестве. Посадки, как правило, размещаются на площадях, пораженных жуком-коро­едом. От него в прошлом году пострадали деревья на 670 гектарах. На 290 гектарах лес уже посажен.

Эта прекрасная акция ежегодно объединяет большое количество людей своим глубоким содержанием. Ведь каждый участник проекта имеет возможность внести посильный вклад в формирование богатств последующих поколений, и деревья, которые высажены в «Неделю леса», будут радовать наших детей и внуков.