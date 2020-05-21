Для граждан пожилого возраста проводятся онлайн-занятия по рисованию, компьютерной грамоте и интеллектуальные общеразвивающие занятия

В территориальном центре социального обслуживания Ленинского района занятия пользуются огромным спросом у посетителей отделения дневного пребывания.

Специалисты работают в приложениях СКАЙП и ZOOM, которые предлагают коммуникационное программное обеспечение, объединяющее видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную совместную работу. Онлайн-занятия – это комфортный способ общения, когда и где удобно, независимо от возраста, статуса и местоположения.

Во время занятий оказывается многоуровневая поддержка участникам, специалисты центра решают все проблемы – от организационных до технических.

Если у Вас есть свои идеи, Вы желаете проявить свою активность, поддержать физическую форму, развить творческий потенциал, приобрести новых друзей, мы ждем Вас по адресу: ул. К. Либкнехта, 58, тел.70-69-60.

Специалист по социальной работе Татьяна Николаевна Мартинович.

Заведующий отделением Наталья Павловна Руденок.