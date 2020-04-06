Для физических лиц прорабатывается возможность отсрочки погашения кредитов. Об этом рассказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар.

Комментируя работу промышленного комплекса региона в период эпидемии, он отметил, что ситуация требует обеспечения стабильной работы банковской системы в целом. Важно также предоставить отсрочки по погашению кредитов работникам тех предприятий, которые ощутили на себе прямые последствия закрытия границ и введения карантина. «В этой связи Национальному банку Республики Беларусь поручено вместе с коммерческими банками отработать систему индивидуально с теми организациями, которые подверглись наибольшему влиянию», – подчеркнул Руслан Страхар. По его словам, в отношении физических лиц банкам поручено рассмотреть возможность отсрочки возврата кредитов и уплаты процентов за пользование кредитными ресурсами с одновременным продлением срока возврата. Предложено выработать конкретный механизм и условия по предоставлению таких рассрочек. Прежде всего, это коснется тех, у кого по объективным причинам произошло снижение оплаты труда.