Директора школ и гимназий области онлайн обсудили проблемы в системе среднего образования

«Круглый стол», посвященный актуальным вопросам развития системы общего среднего образования в контексте разработки изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об образовании, состоялся на базе Могилевского государственного областного института развития образования. Участие в нем в режиме онлайн приняли более двух десятков директоров школ и гимназий Могилевской области. Инициировал же проведение мероприятия член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, проректор по учебной работе МГУ им. А.А. Кулешова Олег Дьяченко.

Дистанционное обучение школьников, укрепление правового статуса учебно-методических кабинетов, необходимость снижения наполняемости классов, переформатирования штатов в «малокомплектных» школах сельской местности, предоставления отсрочек от призыва в армию учителям мужского пола – об этом и многом другом более двух часов говорили педагоги. Также во время «круглого стола» шло обсуждение потребности повышения престижа педагогической профессии, защиты чести и деловой репутации педагогических работников, защиты персональных данных обучающихся при проведении вузами профориентационной работы, мотивации школьников к получению высшего образования на условиях целевой подготовки по востребованным специальностям, например, по физике и математике.

Олег Дьяченко отметил, что все замечания и предложения, поступившие от участников разговора, будут внимательно проанализированы и направлены в парламентские комиссии и соответствующие профильные министерства и ведомства.