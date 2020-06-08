Директор Каменского психоневрологического дома-интерната (Бобруйский район) Галина Савченко удостоена звания «Заслуженный работник соцзащиты Республики Беларусь»

Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующие указы подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В частности, медалью «За отличие в воинской службе» отмечен милиционер-кинолог группы задержания строевого подразделения милиции Чаусского отделения Департамента охраны Министерства внутренних дел, старший сержант милиции Владислав Ярмоленко.

Медалей «За трудовые заслуги» удостоены дежурный локомотивного депо Кричев транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» Александр Бабарикин и директор филиала «Осиповичский завод железобетонных конструкций» ОАО «Дорстроймонтажтрест» Владимир Юковский.

Директор ГУСО «Каменский психоневрологический дом-интернат» (Бобруйский район) Галина Савченко удостоена звания «Заслуженный работник соцзащиты Республики Беларусь».

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли и достижение отличных производственных показателей орденами и медалями награждены ряд работников АПК.

Ордена Отечества II степени удостоен председатель кооператива «Колхоз «Родина» Белыничского района Александр Лапотентов.

Представители АПК отмечены почетными званиями «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь». В их числе директора ЗАО «Нива» (Шкловский район) Рыгор Ковалев и УКСП «Совхоз «Доброволец» (Кличевский район) Олег Портник.

mogilevnews.by