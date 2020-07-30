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Происшествия

Дикорастущая конопля обнаружена и уничтожена в трех районах Могилевской области

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Дикорастущая конопля обнаружена и уничтожена в трех районах Могилевской области

Сотрудниками органов внутренних дел области проводятся профилактические мероприятия по недопущению выращивания посевов мака и конопли. Из незаконного оборота изымаются наркотические средства растительного происхождении, организуется разъяснительная работа среди населения.

За прошедшую неделю правоохранителями на Могилевщине было обнаружено три участка, на которых произрастала дикорастущая конопля.

На пустыре в Кличевском районе сотрудниками группы по наркоконтролю местного РОВД уничтожено 107 кг дикорастущей конопли.

В Горецком районе, обнаруженное конопляное поле, было скошено и измельчено при помощи сельскохозяйственной техники – общий вес наркосодержащих растений составил около 400 кг. В Кричеве сотрудниками милиции вблизи заброшенной фермы было уничтожено около 200 кг дикорастущей конопли.

С начала лета более 50 лиц привлечены к административной ответственности за незаконное выращивание наркосодержащих растений. В целом, с начала лета правоохранителями обнаружено и уничтожено более тонны дикорастущих посевов мака и конопли.

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