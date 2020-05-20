Детская школа искусств №2 им.В.В.Оловникова объявляет набор учащихся

Государственное учреждение образования «Детская школа искусств №2 г.Бобруйска им.В.В.Оловникова» объявляет набор учащихся на 2020-2021 учебный год по специальностям:

-фортепиано, скрипка, виолончель;

- академический, народный и эстрадный вокал;

-баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара;

-флейта, саксофон, труба, тромбон, валторна, ударные инструменты;

-электрогитара, контрабас. ­

Срок обучения в школе 5 или 7 лет.­

Объявляется также набор на подготовительное отделение по всем специальностям.

Для поступления в школу необходимо до 28 мая подать заявление и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка.

Приемные испытания состоятся 28-29 мая по адресу: Бобруйск, ул. Ульяновская, 35-а, в ДШИ №2 им. В.В.Оловникова.

Справки по телефону 79-00-35.