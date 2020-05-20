Детская школа искусств №2 им.В.В.Оловникова объявляет набор учащихся
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Государственное учреждение образования «Детская школа искусств №2 г.Бобруйска им.В.В.Оловникова» объявляет набор учащихся на 2020-2021 учебный год по специальностям:
-фортепиано, скрипка, виолончель;
- академический, народный и эстрадный вокал;
-баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара;
-флейта, саксофон, труба, тромбон, валторна, ударные инструменты;
-электрогитара, контрабас.
Срок обучения в школе 5 или 7 лет.
Объявляется также набор на подготовительное отделение по всем специальностям.
Для поступления в школу необходимо до 28 мая подать заявление и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка.
Приемные испытания состоятся 28-29 мая по адресу: Бобруйск, ул. Ульяновская, 35-а, в ДШИ №2 им. В.В.Оловникова.
Справки по телефону 79-00-35.
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