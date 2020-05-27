Детская школа искусств №1 им.Е.Тикоцкого объявляет набор учащихся на 2020-2021 учебный год

Государственное учреждение образования «Детская школа искусств № 1 имени Е.К.Тикоцкого г. Бобруйска» объявляет приём учащихся на 2020-2021 учебный год по специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, домра, цимбалы, балалайка, скрипка, виолончель, гитара, академический, эстадный вокал, народное пение, кларнет, флейта, труба, тромбон, валторна, ударные инструменты, подготовительная группа.

Для поступления в школу необходимо представить документы:

1.Заявление (подается на имя директора).

2. Ксерокопия свидетельства о рождении.

3. Справка от врача о состоянии здоровья.

4. Документы на льготы.

5. Файл.

Документы принимаются с 18 мая 2020г.

ПРИЁМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ С 1 июня 2020 года с 10.00 Обучение в школе платное.

Адрес: 213826, Могилевская область, г. Бобруйск, ул.К.Маркса, д.65, (корп.№№1,2,), ул.Советская, д.49 (корп.№3). телефоны: 70-77-09, 70-77-15, 70-76-42