Детская школа искусств №1 им.Е.Тикоцкого объявляет набор учащихся на 2020-2021 учебный год
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Государственное учреждение образования «Детская школа искусств № 1 имени Е.К.Тикоцкого г. Бобруйска» объявляет приём учащихся на 2020-2021 учебный год по специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, домра, цимбалы, балалайка, скрипка, виолончель, гитара, академический, эстадный вокал, народное пение, кларнет, флейта, труба, тромбон, валторна, ударные инструменты, подготовительная группа.
Для поступления в школу необходимо представить документы:
1.Заявление (подается на имя директора).
2. Ксерокопия свидетельства о рождении.
3. Справка от врача о состоянии здоровья.
4. Документы на льготы.
5. Файл.
Документы принимаются с 18 мая 2020г.
ПРИЁМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ С 1 июня 2020 года с 10.00 Обучение в школе платное.
Адрес: 213826, Могилевская область, г. Бобруйск, ул.К.Маркса, д.65, (корп.№№1,2,), ул.Советская, д.49 (корп.№3). телефоны: 70-77-09, 70-77-15, 70-76-42