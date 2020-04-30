Дети правоохранителей записали видео в поддержку врачей

Сегодня в поддержку врачей, которые как никогда находятся на переднем крае защиты людей, по всей стране проходят различные акции – как по сбору средств, чтобы помочь медикам с материальной базой, так и по поддержанию их рабочего настроя в борьбе с короновирусной инфекцией.

Органы внутренних дел республики так же активно оказывают поддержку докторам. Практически каждое милицейское подразделение страны собирает для врачей маски, перчатки или другие средства защиты, ведь сегодня подобное внимание требуется работникам здравоохранения как никогда, а правоохранители не могут остаться в стороне.

Вместе с тем свою лепту вносят не только взрослые, но и маленькие помощники – дети правоохранителей помогают по мере своих возможностей.

Так, две дочки подполковника милиции Виталия Астанковича, который проходит службу в УВД Могилевского облисполкома – Ульяна (12 лет) и Майя (8 лет), решили поддержать докторов и записали видео, на котором выразили медикам слова благодарности и признательности, подарив врачам свой музыкальный номер.

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