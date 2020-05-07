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Общество

Депутаты Парламента оказали помощь бобруйским медикам

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Депутаты Парламента оказали помощь бобруйским медикам

Сегодня Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VII созыва Ирина Рынейская, Владимир Гацко и Вера Широкая встретились с главным врачом УЗ «Бобруйская центральня больница» Оксаной Крупенич, чтобы передать средства индивидуальной защиты  и дезинфицирующие средства бобруйским медикам.

– Сегодня медицинские работники трудятся особенно напряженно, – отметил Владимир Гацко. –  Это требует большого физического и эмоционального напряжения, и  им очень важна та поддержка, которая  ощущается со стороны всех бобруйчан.  Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь тоже пришли поддержать, и вручили сертификат, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие расстворы для защиты медицинских работников. А также в очередной раз сказать слова благодарности и поддержать в этой напряженной непростой работе. Наши медицинские работники очень грамотные и квалифицированные, делают все необходимое  для того, чтобы ситуация в городе оставалась спокойной и стабильность. А в канун празднования 75-летия советского народа  в Великой Отечественной войне хочу  поздравить  всех с этой знаменательной датой, пожелать крепкого здоровья, успехов, благополучия и всего самого лучшего.

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