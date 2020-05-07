Депутаты Парламента оказали помощь бобруйским медикам

Сегодня Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VII созыва Ирина Рынейская, Владимир Гацко и Вера Широкая встретились с главным врачом УЗ «Бобруйская центральня больница» Оксаной Крупенич, чтобы передать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства бобруйским медикам.

– Сегодня медицинские работники трудятся особенно напряженно, – отметил Владимир Гацко. – Это требует большого физического и эмоционального напряжения, и им очень важна та поддержка, которая ощущается со стороны всех бобруйчан. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь тоже пришли поддержать, и вручили сертификат, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие расстворы для защиты медицинских работников. А также в очередной раз сказать слова благодарности и поддержать в этой напряженной непростой работе. Наши медицинские работники очень грамотные и квалифицированные, делают все необходимое для того, чтобы ситуация в городе оставалась спокойной и стабильность. А в канун празднования 75-летия советского народа в Великой Отечественной войне хочу поздравить всех с этой знаменательной датой, пожелать крепкого здоровья, успехов, благополучия и всего самого лучшего.