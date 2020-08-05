Депутаты Палаты представителей Национального собрания Владимир Гацко, Вера Широкая и Ирина Рынейская сделали свой выбор на досрочном голосовании

Свой голос Владимир Гацко отдал на 30 -м участке Московского района г.Минска.

– Как врач я могу сказать, чем сильнее уязвим человек, тем сильнее и эффективнее меры поддержки в его адрес. Во вчерашнем Послании Президента всему миру стало понятно, что именно эта логика сработала в период пандемии коронавируса. «Жизнь каждого белоруса – самое святое». И работа всей системы здравоохранения наглядно показала всем, что во главе угла – человек. Что, если не это, не доказывает доверие между властью и людьми, которые выбирают эту власть? Таков был выбор моих избирателей. Такой мой выбор сегодня.

Вера Широкая отдала свой голос на 29-м участке Фрунзенского района г.Минска.

– Вчерашнее послание Президента я назову одним из самых эмоциональных. Обратите внимание: нас уже давно не учат жизни, но постоянно появляются новые меры давления. Правильно сказал наш Президент: «Наша самостоятельность стоит очень дорого». Писать свою историю можем только мы. И именно от нашего мнения и от нашего голоса зависит то, как мы будем жить, и то, какую страну мы с вами строим.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Ирина Рынейская также приняла участие в досрочном голосовании по выборам Президента Республики Беларусь. Свой голос парламентарий отдала на 15-м участке Фрунзенского района г.Минска. И, как отметила Ирина Николаевна, проголосовала она за мир и порядок в родной Беларуси.