Депутаты Бобруйского городского Совета депутатов обращаются к бобруйчанам

Дорогие бобруйчане, трудолюбивые, думающие, сплоченные, предприимчивые, с особым взглядом и подходом к любому делу!

Сегодня, нам с вами пытаются внушить, что мы все эти годы очень плохо жили, ничего не построили, не добились, не заявили о себе на мировой арене. Удручает и тот факт, что нас сегодня уже не пытаются учить, а просто хотят присвоить как лакомый кусочек или сыграть в рулетку с заведомо проигрышным финалом для нас! Остановитесь, задумайтесь и послушайте себя! Разве это мы? Нас, решительных, трудолюбивых, ответственных, образованных, свободных и современных пытаются вовлечь в чуждый «проект, напичканный продуктами политтехнологов».

Давайте не будем себя предавать, вспоминать только негативное и отказываться от очевидных, лежащих на поверхности вещей! Вы готовы перечеркнуть страницы независимой Беларуси и отменить нашу безусловную историческую перспективу? МЫ - нет!

9 августа состоятся выборы Президента Республики Беларусь.

В эти дни проходит досрочное голосование. Приходя на избирательные участки, у нас с вами одна общая цель – выбрать Главу государства, который будет защищать наши интересы, обеспечивать национальную безопасность, уровень благосостояния, совершенствовать системы здравоохранения, образования, науки и культуры, гарантировать мир и согласие в обществе!

Обращаясь к вам, дорогие друзья, депутаты городского Совета депутатов уверены, что все мы не останемся в стороне, придем на избирательные участки и ответственно сделаем свой выбор! Выбор, который и определит судьбу Республики Беларусь! Голосуйте ЗА БЕЛАРУСЬ!

С уважением, депутаты Бобруйского городского Совета депутатов