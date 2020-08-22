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Депутат Палаты представителей Национального собрания РБ Владимир Гацко встретился с коллективом БЦБ

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Депутат Палаты представителей Национального собрания РБ Владимир Гацко встретился с коллективом БЦБ

Встреча состоялась 21 августа.

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