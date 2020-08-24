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Спорт

День открытых дверей провели в СДЮШОР №3

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День открытых дверей провели в СДЮШОР №3

21 августа в Молодежном парке с показательными выступлениями ко дню открытых дверей выступили учащиеся отделений вольной борьбы, греко-римской борьбы, дзюдо, таэквондо учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 3 г. Бобруйска".

Администрация школы проводила консультации по вопросам зачисления детей и участия в учебно-тренировочном процессе. Пришедшим на день открытых дверей вручали пригласительные на посещения занятий по видам спорта.

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