День открытых дверей провели в СДЮШОР №3
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21 августа в Молодежном парке с показательными выступлениями ко дню открытых дверей выступили учащиеся отделений вольной борьбы, греко-римской борьбы, дзюдо, таэквондо учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 3 г. Бобруйска".
Администрация школы проводила консультации по вопросам зачисления детей и участия в учебно-тренировочном процессе. Пришедшим на день открытых дверей вручали пригласительные на посещения занятий по видам спорта.
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