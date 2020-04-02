Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества Беларуси и России».

2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. Основными целями создания Союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов.

Важным этапом в развитии союзных отношений двух государств стало подписание 25 декабря 1998 года Декларации о дальнейшем единении Беларуси и России, Договора о равных правах граждан, Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования и Протокола к нему.

8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства и Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства.

Сегодня Бобруйск и российские города, округа, районы объединяет 11 договоров, соглашений, протоколов о взаимодействии в экономической и научно-технической сфере, культуре и туризме.