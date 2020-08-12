День белорусской письменности пройдет в 2020 году в Белыничах

День белорусской письменности является национальным праздником и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября.

Традиционно праздник проводится в городах, являющихся историческими центрами культуры, науки, литературы и книгопечатания.

Впервые, в 1994 году, праздник проходил в древнем Полоцке.

Затем столицами праздника становились такие исторически значимые культурные центры страны, как Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Заславль, Щучин, Рогачев, Иваново, Слоним.

Столицей праздника в 2020 году определен город Белыничи Могилевской области.

Основная идея праздника — бережное сохранение и развитие духовного наследия Беларуси, пропаганда национальных культурных традиций, показ их взаимосвязи со славянскими истоками и с сегодняшним днем, демонстрация постоянной заботы государства о духовно-нравственном развитии общества в контексте поддержки книги и чтения, национальной литературы и книгоиздания.

Ежегодно на праздник собираются тысячи гостей со всей Беларуси и зарубежья.