Дело в отношении Ефремова переквалифицировали, ему грозит до 12 лет колонии

Московская полиция переквалифицировала дело в отношении актера Михаила Ефремова после смерти пострадавшего в ДТП на Смоленской площади в Москве, сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

"Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы, - сказал он. - Уголовное дело, возбужденное в отношении водителя иномарки по ч.2 ст.264 УК РФ, переквалифицировано на п.а ч.4 указанной статьи". Эта статья предусматривает наказание до 12 лет колонии.

8 июня около 21.40 на Смоленской площади столкнулись два автомобиля, пострадал один человек. Одной из машин управлял актер Михаил Ефремов. Правоохранители подтвердили, что он вел авто в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии, позже он скончался. В отношении Михаила Ефремова было возбуждено уголовное дело. В момент аварии он находился в автомобиле один. Сейчас актер отпущен под подписку о невыезде.

belta.by