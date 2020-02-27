Deja Vu с верой в лучшее

Она мечтает красиво жить и играть на сцене, пишет непонятные глуповатые стихи, по-детски рисует сердечки, цветы и лебедей в тетрадке. Фотографирует на мобильник все, что видит вокруг, и выкладывает в интернет. Любит сладкое, а еще яркое и эффектное. Мечтает прыгнуть с парашютом. Бегает на танцы в ближайший санаторий, знакомится с мужчинами и ждет большую любовь. Неординарная, странноватая деревенская женщина Катя, которая работает сторожем и порой кажется наивной дурочкой, – главная героиня нового спектакля Deja Vu.

Телевизионная группа приехала снимать документальный фильм о «жизни замечательных людей», и Катя доверчиво раскрывает душу перед журналистами, исподтишка насмехающимися над ее «философскими» мыслями. «Ведь я же женщина!» – любимая фраза, которая проходит через весь спектакль и определяет поступки и жизненные приоритеты героини. Но не хочется раскрывать всю интригу и рассказывать о необычной подаче сюжета. Скажу лишь, что искренность Кати и ее отношение к жизни заставляют задуматься о важном для каждого из нас.

Премьера Deja Vu состоялась на Малой сцене нашего театра имени В.И. Дунина-Марцинкевича 21 февраля. Всего несколько месяцев назад, в ноябре 2019-го, эту пьесу представили на читке в творческой лаборатории республиканского фестиваля национальной драматургии. И вот она уже перед зрителем на бобруйской сцене. В постановке очень реалистично и талантливо сыграли Алла Грахова, Виталина Лебедева и Дмитрий Тужаков. К слову, автор пьесы Ольга Прусак приехала на премьеру и увидела совершенно новый и неожиданный образ главной героини. Актриса настолько живо, оригинально и ярко передала характер Кати, что другой ее уже и представить трудно. Несмотря на кажущуюся простоту, она притягивает, держит и не отпускает, возвращает мыслями к ее жизни. Алла Грахова создала удивительный, глубокий образ, в котором любая женщина, наверное, найдет частичку себя.

Спектакль поставила молодой режиссер Евгения Давиденко. Она заканчивает Белорусскую государственную академию искусств по специальности «режиссура драматического театра», работает в Цент­ре белорусской драматургии. Deja Vu – дипломный спектакль Евгении.

– Чем зацепила пьеса? Почему решили ее поставить?

– Она была у меня на контрасте. Сначала, когда начинаешь читать пьесу, думаешь: «Боже мой, что за бред?! К чему это все?» Но потом меня по-настоящему зацепила тема «маленького» человека, который все проблемы, недовольство, в том числе и серьезную болезнь, не прикрывает своей несчастностью, а наоборот, пытается как-то им противостоять. Хоть и странно: через неуместные броскость во внешности и смех, странные рисунки и стихи, но все же противостоять неприглядной действительности, которая окружает. Женщина ведет, скажем так, весьма необычный образ жизни, но, мне кажется, тут вскрывается проблема неприятия обществом. В постановке репортеры – это наш взгляд на непонятных нам людей. А что скрывается за этой личностью? Почему она выбрала именно такой стиль поведения? Мы подобными вопросами задаемся редко, а сразу осуж­даем. Ну и то, чего добивается главная героиня, меня на самом деле тоже очень зацепило. Она прекрасно видит всю реальность деревни, но не хочет в этом жить и как бы отстраняется от всего: от алкоголизма и пьянства, бессмысленности, нежелания добиться чего-то в жизни. Катя хочет изменить все в лучшую сторону. Мне кажется, эта тема была и останется актуальной.

– Что хотелось донести до зрителя? По Вашему мнению, с какими мыслями, каким настроением люди должны покидать зал после спектакля?

– Наверное, с мыслью «А насколько я человечен?». Мы хотим решить проблему, когда она чаще всего уже нерешабельна. Постфактум понимаем, что были не правы. Когда слишком поздно. Мне бы хотелось, чтобы зрители выходили после спектакля и думали: «Я могу попробовать прямо сейчас вести себя по-другому, более человечно, правильно, меньше осуж­дать кого-то». Нужно понять, что все мы равны, по одной земле ходим.

– Финал спектакля замечательный! Трогательно красивый, с грустинкой и немного недосказанный… Что за песня звучит в завершении?

– Это одна из моих любимых современных групп «Салют». Они исполняют в ретро-стиле 70-х годов. Песню «Земля, я – Юпитер» поет Евгения Теджетова. У коллектива, к сожалению, только один альбом, потому что солистка умерла. Я очень люблю такую музыку – драйвовую либо лиричную. Когда начала работать над спектаклем Deja Vu, сразу подумала: то, что нужно для финала, – и романтично, и наивно, и с верой в лучшее.

Маргарита Бушуева.