Даты проведения ЦТ-2020 определило Министерство образования

Министерством образования принято решение об изменении сроков проведения централизованного тестирования в 2020 году. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
- Абитуриентам, которые во время регистрации на ЦТ уже получили пропуска до утверждения нового графика, обменивать их не понадобится. Необходимо ориентироваться на таблицу соответствия дат, указанных в пропусках, и новых дат проведения ЦТ, и прибыть на него в соответствии с новыми датами, - говорится в сообщении.
Напомним, регистрация на ЦТ-2020 завершится 1 июня.
|№ п/п
|Учебный предмет
|Дата проведения ЦТ,
указанная в пропуске
|Новая дата
проведения ЦТ
|1
|Белорусский язык
|13 июня
|25 июня
|2
|Русский язык
|15 июня
27 июня
|26 июня
27 июня
|3
|Обществоведение
|17 июня
|29 июня
|4
|Математика
|19 июня
2 июля
|1 июля
2 июля
|5
|Биология
|21 июня
|4 июля
|6
|Иностранный язык
(английский, немецкий, французский, испанский, китайский)
|23 июня
|6 июля
|7
|Химия
|25 июня
|8 июля
|8
|Физика
|27 июня
|10 июля
|9
|История Беларуси
|29 июня
|12 июля
|10
|География
|1 июля
|14 июля
|11
|Всемирная история (новейшее время)
|4 июля
|16 июля