Даты проведения ЦТ-2020 определило Министерство образования

Министерством образования принято решение об изменении сроков проведения централизованного тестирования в 2020 году. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

- Абитуриентам, которые во время регистрации на ЦТ уже получили пропуска до утверждения нового графика, обменивать их не понадобится. Необходимо ориентироваться на таблицу соответствия дат, указанных в пропусках, и новых дат проведения ЦТ, и прибыть на него в соответствии с новыми датами, - говорится в сообщении.

Напомним, регистрация на ЦТ-2020 завершится 1 июня.

№ п/п Учебный предмет Дата проведения ЦТ, указанная в пропуске Новая дата проведения ЦТ 1 Белорусский язык 13 июня 25 июня 2 Русский язык 15 июня 27 июня 26 июня 27 июня 3 Обществоведение 17 июня 29 июня 4 Математика 19 июня 2 июля 1 июля 2 июля 5 Биология 21 июня 4 июля 6 Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) 23 июня 6 июля 7 Химия 25 июня 8 июля 8 Физика 27 июня 10 июля 9 История Беларуси 29 июня 12 июля 10 География 1 июля 14 июля 11 Всемирная история (новейшее время) 4 июля 16 июля

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