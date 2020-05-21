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Общество

Даты проведения ЦТ-2020 определило Министерство образования

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Даты проведения ЦТ-2020 определило Министерство образования

Министерством образования принято решение об изменении сроков проведения централизованного тестирования в 2020 году. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

- Абитуриентам, которые во время регистрации на ЦТ уже получили пропуска до утверждения нового графика, обменивать их не понадобится. Необходимо ориентироваться на таблицу соответствия дат, указанных в пропусках, и новых дат проведения ЦТ, и прибыть на него в соответствии с новыми датами, - говорится в сообщении.

Напомним, регистрация на ЦТ-2020 завершится 1 июня.

№ п/пУчебный предметДата проведения ЦТ,

указанная в пропуске

Новая дата

проведения ЦТ

1Белорусский язык13 июня25 июня
2Русский язык15 июня

27 июня

26 июня

27 июня

3Обществоведение17 июня29 июня
4Математика19 июня

2 июля

1 июля

2 июля

5Биология21 июня4 июля
6Иностранный язык

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский)

23 июня6 июля
7Химия25 июня8 июля
8Физика27 июня10 июля
9История Беларуси29 июня12 июля
10География1 июля14 июля
11Всемирная история (новейшее время)4 июля16 июля

mogilevnews.by

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