ЦТ по химии на 100 баллов сдали 29 абитуриентов

На централизованном тестировании по химии 29 абитуриентов набрали 100 баллов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Результаты ЦТ по химии уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. "В этом году 100 баллов набрали 29 абитуриентов, в 2019-м их было 17. Нулевой результат показал один человек, в прошлом году такие абитуриенты отсутствовали", - рассказал Юрий Миксюк.

ЦТ по химии проходило 8 июля. Сдавать его планировали около 11,4 тыс. человек. Из зарегистрированных не явились 6,3% абитуриентов. Не прошли по медпоказаниям 3 человека. Удаленных за нарушения не было.

Тот, кто не попал на тестирование по уважительной причине, сможет пройти испытание в резервный день. Для этого нужно пройти перерегистрацию. Директор РИКЗ напомнил, что она завершается уже завтра. При этом комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение. В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и будет проходить тестирование.

Резервные дни централизованного тестирования: 19 и 21 июля - белорусский и русский языки, 19 и 23 июля - обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, - с 29 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек.

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