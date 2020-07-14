ЦИК зарегистрирует кандидатов в президенты 14 июля

14 июля (вторник) в 11.00 состоится заседание Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, на котором будут рассмотрены вопросы регистрации кандидатов в Президенты Республики Беларусь и другие вопросы текущей избирательной кампании.

Как сообщает ЦИК, прямая видеотрансляция заседания будет доступна по ссылке.