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ЦИК зарегистрирует кандидатов в президенты 14 июля

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ЦИК зарегистрирует кандидатов в президенты 14 июля

14 июля (вторник) в 11.00 состоится заседание Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, на котором будут рассмотрены вопросы регистрации кандидатов в Президенты Республики Беларусь и другие вопросы текущей избирательной кампании.

Как сообщает ЦИК, прямая видеотрансляция заседания будет доступна по ссылке.

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