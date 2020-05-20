ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты Беларуси

Центризбирком сегодня завершил регистрацию инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в Президенты Беларуси.

Зарегистрированы инициативные группы временно не работающего Виктора Бабарико, депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича, фермера Юрия Ганцевича, индивидуального предпринимателя председателя ППОО "Движение "За Свободу" Юрия Губаревича, сопредседателя РИПОО "Говори правду" Андрея Дмитриева, индивидуального предпринимателя Анны Канопацкой, директора ЧТУП Натальи Кисель, главного бухгалтера ЖСПК №791 Ольги Ковальковой, исполняющего обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова, Президента Александра Лукашенко, пенсионера Владимира Непомнящих, мастера перманентного макияжа и татуировки Александра Таболича, временно не работающей Светланы Тихановской, индивидуального предпринимателя Валерия Цепкало, директора ООО "С58 Технолоджис" Сергея Черечня.

Таким образом, собирать подписи в поддержку выдвижения своих кандидатов будут 15 инициативных групп. Приступить к работе они смогут 21 мая. Сбор подписей продлится по 19 июня включительно. С учетом эпидемиологической ситуации сборщики должны быть в медицинских масках и перчатках. Чтобы выдвинуться кандидатом в Президенты, нужно не менее 100 тыс. подписей избирателей.

Параллельно в Беларуси продолжается формирование избирательных комиссий. В состав территориальных (всего их будет создано 153) выдвинут 2171 человек. Наибольшую активность на этом этапе избирательной кампании проявили общественные объединения. Их кандидаты составляют 60,2% общего числа претендентов (1307 человек). Группы граждан путем подачи заявлений выдвинули 756 человек (34,8%), трудовые коллективы предложили 108 кандидатур (4,97%).

Как сообщалось, Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. По календарному плану выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация - с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации. Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

belta.by